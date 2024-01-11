نجم الجزائر: أرشح مصر و3 منتخبات أخرى لنصف نهائي أمم إفريقيا

استبعد محمد الأمين عمورة لاعب الجزائر منتخب بلاده من الترشيحات للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2023.

وقال عمورة لمجلة سو فوت: "القول بإن منتخب الجزائر مرشح للتتويج بأمم إفريقيا سيكون كذبة. لدينا فريق في طور التجديد".

وأضاف "أما بالنسبة للمرشحين المفضلين لهذه النسخة، سأضع مصر والسنغال وكوت ديفوار والمغرب في الدور نصف النهائي".

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وتابع "لقد تعلمنا الدرس من بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، سواء على مستوى الإعداد البدني أو الذهني".

وودع منتخب الجزائر حامل لقب 2019 نسخة 2021 من الدور الأول بلا أي انتصارات.

وأتم لاعب سانت جيلواز البلجيكي "سندخل البطولة المقبلة جائعين".

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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