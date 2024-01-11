سلة - مؤتمر صحفي لتقديم رودل يوم السبت

الخميس، 11 يناير 2024 - 11:49

كتب : FilGoal

هينريك رودل رفقة روي رانا مدرب منتخب مصر للسلة

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن تقديم هنريك رودل المدير الفني الجديد لوسائل الإعلام يوم السبت.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة قد أعلن عن التعاقد مع الألماني هنريك رودل لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر.

ويأتي رودل خلفا للكندي روي رانا، ووقع الألماني على العقود إلكترونيا.

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ويصل رودل إلى القاهرة مساء اليوم الخميس تمهيدا لقيادة الفراعنة.

وسبق وأن تولى رودل قيادة الاتحاد السكندري في دوري الموسم الماضي.

وتولى رانا تدريب منتخب مصر لكرة السلة منذ يناير 2022.

وقاد رانا منتخب مصر للمشاركة في النسخة الأخيرة من كأس العالم لكرة السلة والتي أنهاها بالخسارة من نيوزيلندا بنتيجة 88-86 في المباريات الترتيبية.

وتأهل منتخب مصر للملحق الدولي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبدأ رودل مسيرته الاحترافية كلاعب في عام 1993 وشارك مع بلاده في أولمبياد 92 وحصد لقب أوروبا في 93.

واعتزل رودل اللعب عام 2004.

وسبق لرودل قيادة منتخب ألمانيا لمدة أربع سنوات وتأهل بالمنتخب إلى أولمبياد طوكيو 2021.

وعمل روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر السابق كمساعد لرودل مع منتخب ألمانيا.

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