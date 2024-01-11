شيكابالا: نعاني من أزمات عديدة.. ونحتاج لاعبين على قدر قميص الزمالك

يرى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك أن فريقه يحتاج لمجموعة من الصفقات القوية لتدعيم صفوفه.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب لحل أزمة إيقاف القيد. (طالع التفاصيل)

وقال شيكابالا عبر قناة "المحور": "نريد التعاقد مع من يكون على قدر قميص الزمالك. "عندنا مشاكل كتير كتير من هنا لبكرة ومحتاجين لاعيبة كتير تسند الفرقة".

وأضاف "سنحاول تحقيق بطولة أو بطولتين. الكونفدرالية هدفنا الأساسي في الموسم الحالي والدوري أيضا مازال طويلا وحظوظنا على المنافسة قائمة".

وأتم "لدينا مباراة هامة في نهائي كأس مصر وسنحارب عليها. نعاني من أزمات عديدة ولكن جمهور الزمالك يعوضنا بدعمه وأقول لهم "أنتم رقم 1".

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في شهر مارس المقبل ضمن نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

كما حجز الأبيض مقعدا في ربع نهائي البطولة الكونفدرالية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.