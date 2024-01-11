مواعيد مباريات الخميس 11 يناير 2024.. برشلونة في السوبر ويوفنتوس في الكأس

تختتم منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بمواجهة مرتقبة بين برشلونة وأوساسونا.

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السوبر الإسباني

يلعب برشلونة أمام أوساسونا في ختام نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام التاسعة مساء.

ويقام اللقاء على ملعب أول بارك بالمملكة العربية السعودية.

ويلعب المتأهل أمام فريق ريال مدريد في المباراة النهائية.

كأس إيطاليا

يواجه يوفنتوس فريق فروزينوني ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا.

ويقام اللقاء على ملعب أليانز تورينو في تمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

مباريات ودية

يختتم منتخب المغرب استعداداته لمنافسات أمم إفريقيا بمواجهة سيراليون وديا.

ويقام اللقاء في دولة كوت ديفوار في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.