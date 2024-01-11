في غياب صلاح.. ليفربول يقلب الطاولة على فولام في ذهاب نصف نهائي الرابطة

قلب ليفربول الطاولة على فولام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وحول ليفربول تاخره بهدف إلى الفوز بهدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وسجل ويليان هدف فولام في الدقيقة 20 قبل أن يسجل كورتز جونز في الدقيقة 68 وكودي جاكبو في الدقيقة 71 هدفي الريدز.

ويواجه ليفربول نظيره فولام يوم 24 يناري الجاري ضمن إياب نصف نهائي المسابقة.

وشهدت المباراة غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر لتواجده رفقة الفراعنة في كوت ديفوار تحضيرا لخوض كأس إفريقيا.

واستغل أندرياس بيريرا خطأ من فان دايك في تشتيت الكرة وتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة للاعب ويليان أمام المرمى الذي سددها على يسار الحارس لداخل الشباك في الدقيقة 20.

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وفي الشوط الثاني نجح كورتيز جونز في تسجسل هدف التعادل من تسديدة صاروخية ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك في الدقيقة 68.

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GOAL!!!



Curtis Jones scores the equaliser thanks to a deflection! What great industry from Diogo Jota!#beINSPORTS #LFC #FFC pic.twitter.com/zypIGbj6Pa — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 10, 2024

وأضاع دييجو جوتا فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية مرت أعلى المرمى.

ومن انطلاقة رائعة استغل كودي جاكبو عرضية متقنة وسجل الهدف الثاني للريدز بعد 3 دقائق من تسجيل هدف التعادل.

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ويلعب الفائز من ليفربول وفولام أمام الفائز من مواجهة تشيلسي وميلزبره في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.