في غياب صلاح.. ليفربول يقلب الطاولة على فولام في ذهاب نصف نهائي الرابطة
الخميس، 11 يناير 2024 - 00:17
كتب : FilGoal
قلب ليفربول الطاولة على فولام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
وحول ليفربول تاخره بهدف إلى الفوز بهدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.
وسجل ويليان هدف فولام في الدقيقة 20 قبل أن يسجل كورتز جونز في الدقيقة 68 وكودي جاكبو في الدقيقة 71 هدفي الريدز.
ويواجه ليفربول نظيره فولام يوم 24 يناري الجاري ضمن إياب نصف نهائي المسابقة.
وشهدت المباراة غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر لتواجده رفقة الفراعنة في كوت ديفوار تحضيرا لخوض كأس إفريقيا.
واستغل أندرياس بيريرا خطأ من فان دايك في تشتيت الكرة وتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة للاعب ويليان أمام المرمى الذي سددها على يسار الحارس لداخل الشباك في الدقيقة 20.
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GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 10, 2024
Listen to Anfield roar as Cody Gakpo completes the turnaround by making it 2-1!!!#beINSPORTS #LIVFUL #LFC #FFC pic.twitter.com/zMlVl6cktN
وفي الشوط الثاني نجح كورتيز جونز في تسجسل هدف التعادل من تسديدة صاروخية ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك في الدقيقة 68.
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GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 10, 2024
Curtis Jones scores the equaliser thanks to a deflection! What great industry from Diogo Jota!#beINSPORTS #LFC #FFC pic.twitter.com/zypIGbj6Pa
وأضاع دييجو جوتا فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية مرت أعلى المرمى.
ومن انطلاقة رائعة استغل كودي جاكبو عرضية متقنة وسجل الهدف الثاني للريدز بعد 3 دقائق من تسجيل هدف التعادل.
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GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 10, 2024
Fulham take the lead at Anfield, with Willian dancing through the Liverpool defence and slotting home!#beINSPORTS #LIVFUL #LFC #FFC pic.twitter.com/2EicaXKwq2
ويلعب الفائز من ليفربول وفولام أمام الفائز من مواجهة تشيلسي وميلزبره في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.