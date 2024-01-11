لاتسيو يقصي روما من كأس إيطاليا.. وأتالانتا يقتل ميلان

الخميس، 11 يناير 2024 - 00:06

كتب : FilGoal

ميلان وأتالانتا في كأس إيطاليا

أقصى لاتسيو منافسه روما في دربي العاصمة الإيطالية من ربع نهائي كأس إيطاليا مساء يوم الأربعاء.

وأقيمت المباراة على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية.

سجل هدف المباراة الوحيد ماتيا زاكايني في الدقيقة 51.

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وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد بواقع واحدة لبيدري لاعب لاتسيو عقب حصوله على إنذارين في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

فيما طُرد ساردار أزمون وجيانلوكا مانشيني من روما في الدقيقة العاشرة والـ11 من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي ملعب سان سيرو هُزم ميلان صاحب الأرض أمام منافسه أتالانتا بهدفين لهدف.

طُرد جيان بيرو جاسبيريني لاعب أتالانتا في الدقيقة 38 بعد حصوله على إنذارين.

وسجل رافائيل لياو الهدف الأول لميلان في الدقيقة 45.

لكن بعد دقيقتين أدرك تيون كوبمينرس التعادل لأتالانتا.

وفي الدقيقة 59 من ركلة جزاء سجل تيون كوبمينرس هدف انتصار أتالانتا.

ميلان كأس إيطاليا أتالانتا
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