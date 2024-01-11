بسبب مشاكل فنية.. عودة طائرة منتخب جامبيا بعد 9 دقائق من الإقلاع للسفر إلى أمم إفريقيا

الخميس، 11 يناير 2024 - 00:00

كتب : FilGoal

منتخب جامبيا

عادت طائرة منتخب جامبيا إلى بلادها مرة أخرى بعد 9 دقائق فقط من الإقلاع وهي متجهة نحو كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الاتحاد الجامبي لكرة القدم أن الطائرة عادت مرة أخرى إلى المطار بعد الإقلاع بسبب مشاكل فنية.

وأدرك طاقم الطائرة وجود مشاكل فنية ولذلك قرر العودة فورا إلى المطار.

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وبعد العودة إلى المطار وعقب فحص الطائرة اتضح وجود مشاكل في ضغط الهواء والأكسجين.

وعاد جميع أعضاء بعثة منتخب جامبيا إلى فندق الإقامة من جديد في انتظار المزيد من التعليمات للسفر من جديد إلى كوت ديفوار.

ويقع منتخب جامبيا في المجموعة الثالثة من البطولة بجوار كل من الكاميرون والسنغال وغينيا.

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