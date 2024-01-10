الملوك يقتلون سيميوني ويطيرون للنهائي.. ريال مدريد ينتصر على أتليتكو في قمة مجنونة من 8 أهداف

قتل ريال مدريد دييجو سيميوني مدرب أتليتكو بعدما طارده الأمل أكثر من مرة ليحجز مقعده في نهائي السوبر الإسباني.

وانتصر ريال مدريد على أتليتكو مساء اليوم الأربعاء في ملعب الأول بارك في السعودية بخمسة أهداف لثلاثة في نصف نهائي كأس السوبر.

افتتح ماريو هيرموسو أهداف المباراة لأتليتكو في الدقيقة السادسة.

وأدرك أنطونيو روديجير التعادل لريال مدريد في الدقيقة 20.

وتقدم ريال مدريد عقب تسع دقائق من التعادل عن طريق فيرلاند ميندي.

لكن في الدقيقة 37 أدرك أنطوان جريزمان التعادل للأتليتي.

وفي الدقيقة 78 سجل روديجير هدفا بالخطأ في مرماه ليتقدم أتليتكو في النتيجة.

وبينما كان يهم أتليتكو بالخروج منتصرا، أدرك داني كارفاخال التعادل في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 116 سجل خوسيلو هدف الانتصار القاتل لريال مدريد برأسية غيرت تجاهها بعد ارتطام الكرة بمدافع أتليتكو سافيتش.

وبينما كانت المباراة في طريقها للنهاية سجل براهيم دياز الهدف الخامس لريال مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبذلك سيلتقي ريال مدريد في النهائي مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين برشلونة وأساسونيا.

وسيقام النهائي يوم الأحد المقبل.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بحماس كبير من قبل الفريقين وكاد صامويل لينو يسجل هدفا مبكرا للأتليتي لكن كيبا تصدى له ببراعة.

ولكن من الركلة الركنية حولها هيرموسو برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لأتليتكو مريد.

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وفي الدقيقة 14 طلب ريال مدريد الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلة رودريجو لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وما هي إلا ست دقائق إلا وأدرك روديجير التعادل برأسية من ركلة ركنية ليصبح الهدف شبيه بذلك الذي سجله سيرجيو راموس ضد أتليتكو نفسه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014.

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وفي الدقيقة 27 تألق يان أوبلاك وتصدى لمرتين لتسديدة رودريجو الذي أسقط مدافعي أتليتكو أرضا ببراعة داخل منطقة الجزاء ولكن في النهاية الحارس السلوفيني تصدى له.

وعقب مرور دقيقتين أطلق فيرلاند ميندي تسديدة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لريال مدريد.

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هدددددف!⚽

ميندي يسجل ثاني الأهداف لريال مدريد⚽️🔥

ريال مدريد 2 - 1 أتلتيكو مدريد



#السوبر_الإسباني | ⁦#SSC pic.twitter.com/RECwV1GiFq — SSC (@ssc_sports) January 10, 2024

لكن في الدقيقة 37 ازدادت الإثارة وأدرك أتليتكو التعادل بتسديدة زاحفة من جريزمان.

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هدددددف!⚽

أتلتيكو مدريد يعود ويسجل التعادل عن طريق غريزمان⚽️🔥

ريال مدريد 2 - 2 أتلتيكو مدريد



#السوبر_الإسباني | ⁦#SSC pic.twitter.com/ahIGXVWmXk — SSC (@ssc_sports) January 10, 2024

جاءت بداية الشوط الثاني هادئة بعض الشيء عكس نظيره الأول.

لكن في الدقيقة 78 عادت الإثارة مجددا ومن عرضية وسوء تفاهم بين كيبا وروديجير تصدى الأول للكرة لترتطم بالثاني وتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الثالث لأتليتكو.

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هدددددف!⚽

الثالث لأتلتيكو مدريد عن طريق روديغير بالخطأ في مرماه⚽️🔥

ريال مدريد 2 - 3 أتلتيكو مدريد



#السوبر_الإسباني | ⁦#SSC pic.twitter.com/eJqgoiJt1c — SSC (@ssc_sports) January 10, 2024

ضاعف ريال مدريد من هجومه وكاد فينيسيوس جوينورر يدرك التعادل لكن تسديدته تصدى لها أوبلاك.

وسدد جود بيلينجهام الكرة وارتدت من دفاع أتليتكو لتجد كارفاخال الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك ليدرك التعادل لريال مدريد في الدقيقة 85.

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هدددددف!⚽

جنووون في الأول بارك🔥

ريال مدريد يعود ويسجل هدف التعادل⚽️

ريال مدريد 3 - 3 أتلتيكو مدريد



#السوبر_الإسباني | ⁦#SSC pic.twitter.com/4nAxJWJPef — SSC (@ssc_sports) January 10, 2024

وسدد براهيم دياز كرة جميلة لكنها مرت بجوار المرمى.

وجاء الشوط الإضافي الأول هادئا في أحداثه ولم تكن هناك فرص خطيرة.

أما الشوط الإضافي الثاني فجاء مثل نظيره الأول لكن في الدقيقة 116 تحول كل شيء.

حول خوسيلو عرضية برأسية ارتطمت بمدافع أتليتكو مدريد سافيتش لتسكن الشباك ويعلن عن الهدف الرابع القاتل لريال مدريد في الدقيقة 116.

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هدددددف!⚽

ريال مدريد يسجل الهدف الرابع في الوقت القاتل من الإضافي الثاني 🔥⚽️

ريال مدريد 4 - 3 أتلتيكو مدريد



#السوبر_الإسباني | ⁦#SSC pic.twitter.com/v9gbTp1ePG — SSC (@ssc_sports) January 10, 2024

وكاد جريزمان يدرك التعادل سريعا عقب دقيقتين لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع وبينما كان أوبلاك خارج مرماه في ركلة ركنية لفريقه، شتت دفاع ريال مدريد الكرة وتسابق الحارس السلوفيني رفقة براهيم دياز عليها ليسبق الأخير ويسدد الكرة في المرمى الخالي من حارسه ويعلن عن الهدف الخامس للفريق الملكي ونهاية المباراة بانتصاره.

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