أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في كوت ديفوار

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 23:42

كتب : FilGoal

منتخب مصر

خاض منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أولى تدريباته على ملعب "جاردان بوتانيك" استعدادا لمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد المقبل 14 يناير في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

بدأ المران بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة وتسديد على المرمى تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب، ثم خضع اللاعبون للاستشفاء.

وحضر مران المنتخب سفير مصر بكوت ديفوار السيد شريف سيف، وكان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

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وكان المنتخب المصري قد فاز على نظيره التنزاني 2-0 في مباراة ودية جمتعهما باستاد القاهرة يوم الأحد.

ويستعد منتخب الفراعنة لخوض المباراة الأولى في أمم إفريقيا ضد موزمبيق يوم الأحد المقبل

على أن يواجه غانا يوم الخميس، ثم كاب فيردي يوم الاثنين التالي.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

مصر كأس أمم إفريقيا
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