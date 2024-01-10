خبر في الجول - عرضان لـ إيشو.. وموقفه من التجديد للزمالك

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 23:10

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عبد الرحيم إيشو - شباب الزمالك

يملك أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب الزمالك الشاب عرضين للاحتراف الخارجي.

وينتهي تعاقد إيشو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل.

وحسبما علم filgoal.com فإن إيشو لاعب الزمالك لم يقم بالتوقيع لأي ناد آخر كما يتردد.

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وأن اللاعب يمتلك عرضا أمريكيا وآخر برتغاليا للرحيل في الانتقالات الشتوية وحال فشل انتقاله سيجدد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويشترط الزمالك الحصول على مقابل مادي جيد للموافقة على رحيل إيشو خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

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وكان إيشو قد وقع عقدا مدته 3 سنوات، تنتهي في الصيف المقبل.

وكان اللاعب مواليد 2003 خارج تدريبات الزمالك بسبب أزمة تجديد العقد في الآونة الأخيرة قبل أن يعود مجدداً.

ولعب إيشو 6 مباريات بقميص الزمالك ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

الزمالك إيشو
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