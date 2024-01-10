فينجادا لـ في الجول: تدريب الزمالك؟ أنا مدرب محترف وجاهز.. ولكن

علق البرتغالي نيلو فينجادا على ترشيحه لتولي تدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحد الوكلاء عرض نيلو فينجادا على إدارة الزمالك لتدريب الفريق، وأبلغهم بأنه موافق بالفعل على كافة الشروط المالية والفنية التي وضعها النادي للمدرب الجديد.

وقال فينجادا لـFilGoal.com :"حتى الآن لم يحدث تواصل معي من الزمالك بشأن تدريب الفريق. اخر تواصل معي كان بخصوص حل أزمة سبورتنج لشبونة"

"حال تلقيت عرضا من الزمالك سأدرس الأمر لأني مدرب محترف وجاهز في أي وقت"

"الزمالك يمثل حالة خاصة بالنسبة لي لأنه أول فريق منحني فرصة التواجد في مصر"

وعن سؤاله حول متابعة مباريات الزمالك "بالطبع أتابع مباريات الكرة المصرية والزمالك بشكل جيد".

ولم يبت مجلس إدارة الزمالك في قراره حتى الآن بشأن هوية المدرب الجديد.