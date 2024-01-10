فينجادا لـ في الجول: تدريب الزمالك؟ أنا مدرب محترف وجاهز.. ولكن

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 22:43

كتب : محمد عبد العظيم محمود حمدي

نيلو فينجادا

علق البرتغالي نيلو فينجادا على ترشيحه لتولي تدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحد الوكلاء عرض نيلو فينجادا على إدارة الزمالك لتدريب الفريق، وأبلغهم بأنه موافق بالفعل على كافة الشروط المالية والفنية التي وضعها النادي للمدرب الجديد.

وقال فينجادا لـFilGoal.com :"حتى الآن لم يحدث تواصل معي من الزمالك بشأن تدريب الفريق. اخر تواصل معي كان بخصوص حل أزمة سبورتنج لشبونة"

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"حال تلقيت عرضا من الزمالك سأدرس الأمر لأني مدرب محترف وجاهز في أي وقت"

"الزمالك يمثل حالة خاصة بالنسبة لي لأنه أول فريق منحني فرصة التواجد في مصر"

وعن سؤاله حول متابعة مباريات الزمالك "بالطبع أتابع مباريات الكرة المصرية والزمالك بشكل جيد".

ولم يبت مجلس إدارة الزمالك في قراره حتى الآن بشأن هوية المدرب الجديد.

وسبق وتولى فينجادا تدريب الزمالك مرة في موسم 2003-2004 وتوج بالدوري المصري والبطولة العربية والسوبر الإفريقي والسوبر المصري السعودي آنذاك.

وكانت آخر مهمة للمدرب البرتغالي صاحب الـ70 عاما في مصر هي تولي مسؤولية المدير الفني لاتحاد الكرة.

وعقب رحيل خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب الزمالك أسند مجلس الإدارة مهمة تدريب الفريق إلى معتمد جمال بشكل مؤقت.

وبعد قيادته للفريق لتحقيق نتائج إيجابية أعلن مجلس الإدارة توقيع عقودا مع معتمد جمال مؤقتا نظرا لأنه كان يقود الفريق بدون أي عقد.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض ثماني مباريات.

وفي الكونفدرالية ضمن الزمالك تأهله إلى ربع النهائي بفضل تصدره للمجموعة وفوزه في ثلاث مباريات وتعادله في لقاء.

الزمالك نيلو فينجادا
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