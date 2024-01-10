لوضع ضوابط وآليات للتشجيع.. اجتماع بين وزير الرياضة وأحمد دياب وجمال علام

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مع جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، لمناقشة تنظيم حضور الجماهير للمدرجات ومتابعتها بصفة دائمة طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

وتناول اللقاء مناقشة الحضور الجماهيري في المدرجات والتشديد على عدم الخروج عن الأطر القانونية والمشروعة في تشجيع مختلف الفرق، وتحميل المسؤولية لمن يتسبب في الخروج عن هذه الأطر، مع ضرورة العمل بتدرج العقوبات وتغليظها في حالة التكرار والتي تصل الى غرامات مالية أو الحرمان من الحضور، بالإضافة الى العمل على مراجعة اللوائح والقوانين والخاصة بدخول الجماهير وتطويرها بصفة دائمة.

كما استعرض اللقاء السماح بالحضور الجماهيري في الاستادات المؤهلة للحضور الجماهيري طبقا للمعايير التي تم وضعها من قبل رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم.، حيث يجب ان تشتمل الاستادات على "كاميرات مراقبة – بوابات الكترونية للدخول والخروج – بالإضافة الى تطبيق منظومة تذكرتي في الدخول والخروج"، وهو ما يطبق في الوقت الراهن على الاستادات المطابقة للمواصفات.

على أن يتم بصفة دورية مراجعة جميع الاستادات الأخرى من اجل اعتماداها لاستقبال الجماهير خلال المباريات المختلفة، طبقا لما هو مطبق من قبل رابطة المحترفين والاتحاد المصري لكرة القدم.