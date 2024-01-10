خبر في الجول - وسام أبو علي يجتاز الكشف الطبي في الأهلي.. وينهي جلسة تصويره في التتش

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 22:07

كتب : أحمد الخولي

وسام أبو علي

اجتاز وسام أبو علي المهاجم الدنماركي والذي يحمل الجنسية الفلسطينية الكشف الطبي تمهيدا لإتمام انتقاله إلى الأهلي بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com أن وسام أبو علي خضع للكشف الطبي بشكل دقيق وعلى جميع أجهزة الجسم خاصة القلب والرئتين وجاءت نتائج الفحوصات جيدة.

كما توجه اللاعب بعد الكشف الطبي إلى مقر الأهلي لجري جلسة التصوير الخاصة بتقديمه في ملعب التتش.

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وكان أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي تحدث عبر قناة ناديه في وقت سابق قائلا: "الأهلي أنهى كل الاتفاقات مع نادي سيريس لضم المهاجم وسام أبو علي".

وأضاف "منذ ساعات قليلة الأهلي وقع عقود صفقة وسام أبو علي مع نادي سيريس".

وواصل "الأهلي بدأ العمل على صفقة وسام أبو علي في نهاية شهر نوفمبر الماضي وتواصلنا مع اللاعب الذي استخرج جواز السفر الفلسطيني ليحق لنا قيده لأنه يحمل الجنسية الدنماركية".

وأوضح "وسام أبو علي سيأتي إلى مصر خلال الأيام المقبلة ليخضع للكشف الطبي ونعلن ضمه رسميا".

وأتم تصريحاته "حصلنا على تقرير طبي من نادي سيريس السويدي عن حالة وسام أبو علي، وأيضا سيخضع للكشف الطبي في مصر".

ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

ولعب أبو علي في صفوف ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.

وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.

والدته كانت سببا في لعبه كرة القدم، وهداف وقائد فريقه في الناشئين، ثم سقوط بسبب أزمة قلبية، وعودة من الباب الكبير، والحلم هو ارتداء قميص ريال مدريد، هذا هو ملخص مسيرة وسام أبو علي لاعب سيريس السويدي الذي أصبح على أعتاب الانتقال لـ الأهلي.

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