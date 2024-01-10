انتهت في كأس الرابطة الإنجليزية - ليفربول (2) - فولام (1).. عودة مثيرة

يلعب ليفربول أمام فولام ضمن نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويغيب محمد صلاح عن صفوف ليفربول لتواجده مع منتخب مصر تحضيرا لكأس إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وفولام ضمن نصف نهائي كأس الرابطة .

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نهاية المباراة

ق71 كودي جاكبو يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء

68 كورتيز جونز يسجل هدف التعادل من تسديدة صاروخية ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك.

ق52 جو جوميز سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق20 أندرياس بيريرا استغل خطأ من فان دايك في تشتيت الكرة وتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة للاعب ويليان أمام المرمى الذي سددها على يسار الحارس لداخل الشباك

ق3 ضغط مبكر من لاعبي ليفربول على مرمى فولام

انطلاق المباراة