كويز أمم إفريقيا – هل تستطيع معرفة أسماء لاعبي مصر بناء على تلك المعلومات؟

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

حسن شحاتة - أحمد حسن - منتخب مصر

من هو أكبر لاعب مصري شارك في كأس أمم إفريقيا؟ من أكثر من توج بها؟

كل هذا وأسئلة أخرى سوف نسألك عنها لتعطينا إجابتك باسم اللاعب المقصود.

فهل تستطيع معرفة أسماء هؤلاء اللاعبين؟

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اختبر معلوماتك.

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