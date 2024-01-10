بعد ترشيحه لـ الأهلي.. تقرير جزائري: ليل الفرنسي يدرس ضم أناتوف

دخل المهاجم الجزائري مسلم أناتوف لاعب مولودية الجزائر ضمن حسابات ليل الفرنسي.

وكان المهاجم الجزائري الشاب قد تم عرضه على الأهلي خلال الأيام الماضية.

ويراقب ليل الفرنسي بحسب موقع "competition" الجزائري، مسلم أناتوف مهاجم مولودية الجزائر تمهيدا لضمه لصفوف الفريق.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن شركة الكرة في الأهلي تدرس فكرة التعاقد مع المهاجم الشاب خلال يناير الجاري. خاصة أنه سيتم قيده في قائمة فريق الشباب تحت السن.

وتم ترشيح اللاعب لشركة الكرة في الأهلي برئاسة عدلي القيعي، وبدور الشركة رشحت اللاعب إلى لجنة التخطيط في النادي، وكلفت قسم الكشافين في الأهلي برئاسة هاني رمزي لإعداد ملف كامل وشامل عن المهاجم الجزائري الشاب.

وذلك لعرضه على مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في الأيام المقبلة.

وفي حالة إعجاب كولر باللاعب وموافقته على ضمه ستبدأ إدارة التعاقدات في الأهلي بالتواصل مع نادي مولودية الجزائر للتعاقد مع اللاعب.

ويمتلك الأهلي حاليا لاعب أجنبي تحت السن ضمن قائمته وهو التونسي محمد الضاوي الذي انضم للفريق الأحمر مطلع عام 2023 الماضي.

من هو مسلم أناتوف؟

مسلم أناتوف هو مهاجم جزائري من مواليد عام 2006 ويبلغ من العمر الآن 17 عاما.

وانضم مسلم أناتوف إلى فريق الشباب في مولودية الجزائر عام 2023 الماضي، ويلعب بشكل مستمر مع منتخب الجزائر للناشئين تحت 17 عاما. وشارك معه في 11 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.

ويعتبر مسلم أناتوف هو نجم منتخب الجزائر تحت 17 سنة وقائد الفريق الأخضر.