خبر في الجول – عرض اسم فينجادا على الزمالك لتدريبه

دخل نيلو فينجادا المدير الفني الأسبق للزمالك قائمة الترشيحات لتولي تدريب الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحد الوكلاء عرض نيلو فينجادا على إدارة الزمالك لتدريب الفريق، وأبلغهم بأنه موافق بالفعل على كافة الشروط المالية والفنية التي وضعها النادي للمدرب الجديد.

ولم يبت مجلس إدارة الزمالك في قراره حتى الآن بشأن هوية المدرب الجديد.

وسبق وتولى فينجادا تدريب الزمالك مرة في موسم 2003-2004 وتوج بالدوري المصري والبطولة العربية والسوبر الإفريقي والسوبر المصري السعودي آنذاك.

وكانت آخر مهمة للمدرب البرتغالي صاحب الـ70 عاما في مصر هي تولي مسؤولية المدير الفني لاتحاد الكرة.

وعقب رحيل خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب الزمالك أسند مجلس الإدارة مهمة تدريب الفريق إلى معتمد جمال بشكل مؤقت.

وبعد قيادته للفريق لتحقيق نتائج إيجابية أعلن مجلس الإدارة توقيع عقودا مع معتمد جمال مؤقتا نظرا لأنه كان يقود الفريق بدون أي عقد.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض ثماني مباريات.

وفي الكونفدرالية ضمن الزمالك تأهله إلى ربع النهائي بفضل تصدره للمجموعة وفوزه في ثلاث مباريات وتعادله في لقاء.