معتمد جمال: الونش وشلبي أكبر مكاسب الوديات

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 20:19

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى شلبي - الونش - الزمالك

عدد معتمد جمال مدرب الزمالك مكاسب فريقه من المباريات الودية التي يخوضها خلال فترة التوقف الجارية.

وفاز الزمالك على عثماثون طنطا بثمانية أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء.

وقال معتمد جمال عبر المركز الإعلامي لناديه: "الفوز الكبير ترجم ما كان يهدف له الجهاز الفني، خاصة فيما يتعلق بتحسين إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل مما أسفر عن تسجيل ثمانية أهداف".

وتابع المدير الفني لفريق الزمالك " ركزنا خلال التدريبات الأخيرة على أهمية استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف، وهو ما حدث في مباراة اليوم، ونحاول الاستفادة من كل مباراة ودية بعدة أمور فنية".

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وشدد "ظهور محمود حمدي "الونش" ومصطفى شلبي بشكل جيد أمر مهم للجهاز الفني للاطمئنان عليهم بشكل أكبر، بجانب تجهيز كل عناصر الفريق والحفاظ على مستوياتهم الفنية والبدنية في ظل فترة التوقف الدولي".

وفاز الزمالك على عثماثون طنطا بثمانية دون رد، وسجل أهداف الأبيض في ودية اليوم كل من، كل من عمر جابر وناصر منسي وإبراهيما نداي ثلاثة أهداف "هاتريك" وسامسون أكينيولا ثلاثة أهداف "هاتريك".

الزمالك محمود حمدي الونش مصطفى شلبي
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