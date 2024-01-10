دوري المحترفين - بتروجت يحسم القمة.. ولافيينا يستعيد الانتصارات

انفرد بتروجت بصدارة ترتيب دوري المحترفين عقب الفوز على حرس الحدود.

وفاز بتروجت على حرس الحدود بنتيجة 4-0 في المباراة اليت أقيمت ضمن الجولة 16 من دوري المحترفين.

واختتمت اليوم الأربعاء مباريات الجولة 16 بإقامة مباراتي حرس الحدود وبتروجت وكذلك وادي دجلة أمام أسوان.

وسجل سامح إبراهيم (هدفين) وهادي رياض ومصطفى سلطان أهداف بتروجت في شباك حرس الحدود.

فيما انتصر وادي دجلة على أسوان بهدفين دون رد سجلهما محمود دياسطي وعلي حسين.

وجاءت نتائج الجولة 16 من دوري المحترفين كاملة كالتالي:

النجوم 1-1 جمهورية شبين

راية 1-1 بترول أسيوط

النصر للتعدين 0-1 وي

مصر للمقاصة 0-3 لافيينا

طنطا 1-0 القناة

بروكسي 2-2 غزل المحلة

السكة الحديد 1-1 مكادي

أبو قير 0-0 دكرنس

وادي دجلة 2-0 أسوان

بتروجت 4-0حرس الحدود.