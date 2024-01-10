مؤتمر أراوخو: لم أتفق مع بايرن.. وتنتظرنا مهمة صعبة

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 19:56

كتب : FilGoal

أراوخو - برشلونة

نفى رونالدو أراوخو مدافع برشلونة اتفاقه مع بايرن ميونيخ كما يتردد.

ويستعد برشلونة لمواجهة أوساسونا مساء الخميس ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال أراوخو في مؤتمر صحفي: "لم أتفق مع بايرن ميونيخ وهناك إشاعات أيضا عن إنتقالي إلى مانشستر يونايتد لكنني أركز الآن مع برشلونة".

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وأضاف "استطعنا الفوز بالسوبر في الموسم الماضي ونريد أن نكررها وهي بطولة مهمه لنا نحن اللاعبين وللنادي".

وأتم "نعمل على تحسين الأخطاء لتحقيق كأس السوبر. أوساسونا يمتلك جودة رائعة وفريق صعب وهي مباراة ليست سهلة".

ويحمل برشلونة لقب النسخة الماضية من كأس السوبر الإسباني التي أقيمت في السعودية أيضا.

ويلعب ريال مدريد مساء اليوم ضد أتليتكو مدريد في دربي مرتقب ضمن نصف النهائي الأول على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا في المباراة النهائية.

برشلونة أوساسونا السوبر الإسباني
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