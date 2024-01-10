مؤتمر تشافي: نريد الفوز بالسوبر مجددا.. والجانب الذهني مهم لنا

يستهدف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تحقيق فريقه سيناريو الموسم الماضي والفوز بكأس السوبر.

ويلعب برشلونة أمام أوساسونا مساء الخميس ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "كأس السوبر بطولة مهمة وفزنا بها الموسم الماضي ونريد الفوز مرة أخرى.الدوري ودوري الأبطال بطولتين مهمتين لكننا نريد الفوز بالسوبر أولا".

وأضاف"نحاول دائما أن نفوز بالبطولات ونحن نعمل على الجانب البدني والذهني لمواصلة الفوز بالألقاب".

وأتم "السعودية لديها كامل القدرة والخبرة للتطور والتحسين والأندية السعودية هي الأفضل في آسيا مع وجود لاعبين عالميين".

ويحمل برشلونة لقب النسخة الماضية من كأس السوبر الإسباني التي أقيمت في السعودية أيضا.

ويلعب ريال مدريد مساء اليوم ضد أتليتكو مدريد في دربي مرتقب ضمن نصف النهائي الأول على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا في المباراة النهائية.