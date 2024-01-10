أحدهما الأسرع في كأس الرابطة.. سيراميكا يبدأ الدفاع عن لقبه بثنائية بشباك إنبي

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

هدف أحمد قندوسي الأول مع سيراميكا ضد فاركو

افتتح سيراميكا كليوباترا مشوار الدفاع عن لقبه في كأس الرابطة بالفوز على إنبي.

وفاز سيراميكا كليوباترا على إنبي بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الرابطة.

وسجل صديق إيجولا وجون إيبوكا هدفي سيراميكا كليوباترا في شباك إنبي.

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الفوز منح سيراميكا كليوباترا أول 3 نقاط في المسابقة ليتصدر ترتيب المجموعة متساويا مع الداخلية الفائز على الإسماعيلي بهدف دون رد.

صديق أوجولا سجل الهدف الأول في الدقيقة الأولى وتحديدا في الثانية 32 وهو الأسرع في تاريخ المسابقة.

وصف المباراة

لم ينتظر سيراميكا كليوباترا كثيرا ومن تمريرة من أحمد ياسر ريان وصلت إلى صديق أوجولا المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية بباطن القدم اليمنى سكنت أسفل يسار المرمى قبل ان تكتمل الدقيقة الأولى من المباراة.

وأضاع أحمد قندوسي فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد انفراد من منتصف الملعب بعدما سدد كرة أبعدها الحارس رضا السيد عن مرماه.

وحاول إنبي تعديل النتيجة بعد تسديدة قوية من يوسف لبيب من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد بسام من أعلى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليمين

وحصل محمد ناصر مودي لاعب إنبي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 77 بعد انطلاقة سريعة من مهاجم سيراميكا لم يجد مودى حل سوى عرقلته لإيقافه.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سدد قندوسي كرة قوية ردت من القائم الأيسر ثم تابعها جون إيبوكا بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.

إنبي سيراميكا كليوبترا كأس الرابطة المصرية
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