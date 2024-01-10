أحدهما الأسرع في كأس الرابطة.. سيراميكا يبدأ الدفاع عن لقبه بثنائية بشباك إنبي

افتتح سيراميكا كليوباترا مشوار الدفاع عن لقبه في كأس الرابطة بالفوز على إنبي.

وفاز سيراميكا كليوباترا على إنبي بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الرابطة.

وسجل صديق إيجولا وجون إيبوكا هدفي سيراميكا كليوباترا في شباك إنبي.

الفوز منح سيراميكا كليوباترا أول 3 نقاط في المسابقة ليتصدر ترتيب المجموعة متساويا مع الداخلية الفائز على الإسماعيلي بهدف دون رد.

صديق أوجولا سجل الهدف الأول في الدقيقة الأولى وتحديدا في الثانية 32 وهو الأسرع في تاريخ المسابقة.

جووووووووول⚽💥.. "هدف مبكر في الثانية 32".. صديق إوجولا يسجل الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا في مرمى إنبي (سيراميكا كليوباترا 1 - 0 إنبي)#ONTime_Sports pic.twitter.com/YsMQSy6efj — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 10, 2024

وصف المباراة

لم ينتظر سيراميكا كليوباترا كثيرا ومن تمريرة من أحمد ياسر ريان وصلت إلى صديق أوجولا المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية بباطن القدم اليمنى سكنت أسفل يسار المرمى قبل ان تكتمل الدقيقة الأولى من المباراة.

وأضاع أحمد قندوسي فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد انفراد من منتصف الملعب بعدما سدد كرة أبعدها الحارس رضا السيد عن مرماه.

وحاول إنبي تعديل النتيجة بعد تسديدة قوية من يوسف لبيب من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد بسام من أعلى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليمين

وحصل محمد ناصر مودي لاعب إنبي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 77 بعد انطلاقة سريعة من مهاجم سيراميكا لم يجد مودى حل سوى عرقلته لإيقافه.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سدد قندوسي كرة قوية ردت من القائم الأيسر ثم تابعها جون إيبوكا بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.

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