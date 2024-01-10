قذائف توفيق ولاكاي تعود لـ بيراميدز بتعادل مثير مع فاركو في كأس الرابطة

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 19:04

كتب : FilGoal

بيراميدز - فاركو

نجح بيراميدز في العودة أمام فاركو والتعادل بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من مجموعات كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

وحصد بيراميدز أولى نقاطه في المجموعة الثانية وكذلك فاركو، بينما يتصدرها طلائع الجيش بعد الفوز على زد.

سجل ثنائية فاركو عمرو جمال وسيف تيري، وجاءت أهداف بيراميدز عن طريق أحمد توفيق وفخري لاكاي.

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بدأت هجمات بيراميدز الخطيرة أولا بتمريرة بينية من محمد رضا بوبو وضعت أوجو صامويل في مواجهة المرمى ولكن دفاع فاركو يبعدها في اللحظة الأخيرة

وحصل فاركو على ركلة جزاء بعد لمسة يد على أحمد فتحي وتوقف اللعب لحين مراجعة اللعبة في الفيديو، ليقرر الحكم احتساب الركلة لصالح فاركو.

وسجل عمرو جمال ركلة الجزاء ليتقدم فاركو بالهدف الأول في الدقيقة 34.

وأهدر فخري لاكاي يهدر فرصة تسجيل التعادل لبيراميدز بعد تسديدة قوية مرت جوار المرمى.

في الشوط الثاني أضاف سيف تيري الهدف الثاني لفاركو في الدقيقة 54 بعد ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء نفذها جابر كامل على رأس المهاجم السوداني ليضع الكرة بضربة رأسية في شباك الحارس أحمد ميهوب.

وكاد بيراميدز أن يسجل بعد عرضية خطيرة من محمد رضا بوبو حولها وليد الكرتي بضربة رأسية لكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 64 سجل أحمد توفيق هدف تقليص الفارق لصالح بيراميدز بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع الحارس التصدي لها.

وشكلت هجمات فاركو المرتدة خطورة على بيراميدز وانطلق أحمد شريف بسرعة نحو المرمى ثم سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم لتضيع فرصة تسجيل الهدف الثالث.

إلا أن بيراميدز استطاع تسجيل هدف التعادل بتسديدة قوية مباشرة من فخري لاكاي من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 86.

فاركو كأس الرابطة بيراميدز
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