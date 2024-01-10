تقرير تونسي: ميجيل كاردوزو مدربا لـ الترجي

اتفق نادي الترجي التونسي على التعاقد مع المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة خلفا لـ طارق ثابت.

وكشفت صحيفة "الصريح" التونسية أن المدرب البرتغالي سيصل إلى تونس خلال ساعات للتوقيع رسميا مع الترجي وتولي مهمة تدريب فريق باب سويقة.

ومن المتوقع أن يحصل المدرب البرتغالي على راتب شهري مع الترجي يبلغ 30 ألف دولار.

ميجيل كاردوزو يبلغ من العمر 51 عاما وبدأ مسيرته التدريبية في عام 1993 كمدرب مساعد.

وتولى تدريب فريق رايو آفي البرتغالي في 2017 وكذلك تولى تدريب نانت الفرنسي وسيلتا فيجو الإسباني وآيك أثينا اليوناني.

ويتصدر الترجي المجموعة الثانية في الدوري التونسي هذا الموسم برصيد 32 نقطة بفارق 9 نقاط عن الاتحاد المنستيري.