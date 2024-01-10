هاتريك من سامسون وآخر لـ نداي.. الزمالك يهزم عثماثون طنطا بـ8 أهداف وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره عثماثون طنطا بثمانية أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي.

سجل أهداف الزمالك كل من عمر جابر وناصر منسي، وإبراهيما نداي ثلاثة أهداف "هاتريك" وسامسون أكينيولا ثلاثة أهداف "هاتريك".

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من كل من:

المرمى: معاذ علاء

الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - مصطفى الزناري - محمد عبد الشافي

الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - مصطفى شلبي - يوسف إبراهيم "أوباما"

الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - ناصر منسي

وسجل عمر جابر هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الثالثة بعدما تسلم تمريرة من مصطفى شلبي داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى، وسددها بقوة في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى عثماثون طنطا.

ونجح ناصر منسي في تسجيل هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي قابلها بضربة رأسية لترتطم بالقائم الأيسر وتعود له من جديد ليتابعها بضربة رأسية داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال بتشكيل مختلف، وشارك كل من:

المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد زكي - حاتم سكر

الوسط: مصطفى شكري - محمد حسام - نبيل عماد - سيد عبدالله

الهجوم: إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا

وأضاف سامسون أكينيولا هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 56 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحرز السنغالي إبراهيما نداي الهدف الرابع في الدقيقة 62 بعد متابعة تسديدة نبيل عماد التي ارتدت من العارضة وتابعها نداي داخل الشباك.

وفي الدقيقة 68 أضاف نداي الهدف الهدف الخامس للزمالك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف سامسون الهدف السادس بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 75 أضاف إبراهيما نداي هدف الزمالك السابع وفي الدقيقة 85 سجل سامسون أكينيولا هدف الزمالك الثامن لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأبيض بثمانية أهداف دون رد.