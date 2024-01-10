انتهت في كأس الرابطة - بيراميدز (2)-(2) فاركو.. سيراميكا (2)-(0) إنبي.. نتائج مثيرة

تختتم منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الرابطة بمباراتين.

يستضيف بيراميدز فريق فاركو، بينما يحل إنبي ضيفا على سيراميكا كليوباترا.

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بيراميدز (1) - (2) فاركو

نهاية المباراة

ق85 فخري لاكاي يسجل هدف التعادل بعد تسديدة قوية من فخري لاكاي بعد تمريرة من يوسف أسامة نبيه

ق83 انطلاقة سريعة من أحمد شريف مهاجم فاركو وتسديدة قوية ترتطم بالقائم لتضيع فرصة تسجيل الهدف الثالث.

ق64 أحمد توفيق يسجل الهدف الأول لبيراميدز بتسديدة صاروخية

ق56 عرضية خطيرة من محمد رضا بوبو حولها وليد الكرتي بضربة رأسية لكنها مرت بجوار المرمى

ق52 سيف تيري يسجل الهدف الثاني لنادي فاركو بضربة رأسية متقنة سكنت شباك احمد ميهوب

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق35 فخري لاكاي يهدر فرصة تسجيل التعادل بعد تسديدة قوية

ق32 ركلة جزاء لنادي فاركو بعد لمسة يد نجح عمرو جمال في تسجيل الهدف الأول بعدما سددها بنجاح

ق25 تسديدة قوية من يوسف أسامة نبيه تمر أعلى مرمى فاركو

ق18 تمريرة بينية من محمد رضا بوبو تضع أوجو صامويل في مواجهة المرمى ولكن دفاع فاركو يبعدها في اللحظة الأخيرة

انطلاق المباراة

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سيراميكا كليوباترا (2) - (0) إنبي

نهاية المباراة

ق90+3 جون إيبوكا يسجل الهدف الثاني لنادي سيراميكا بعد متابعة تسديدة قندوسي المرتدة من القائم

ق77 بطاقة حمراء في وجه محمد ناصر مودي بعد عرقلة مهاجم سيراميكا كليوباترا المنفرد بالمرمى

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق31 تسديدة قوية من يوسف لبيب لاعب إنبي من داخل منطقة الجزاء ابعدها الحارس محمد بسام من أعلى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليمين

ق20 انفراد من منتصف الملعب من أحمد قندوسي لاعب سيراميكا ولكنه سدد كرة ابعدها الحارس رضا السيد عن مرماه

ق1 الهدف الأول لنادي سيراميكا بعد تمريرة من أحمد ياسر ريان من داخل منطقة الجزاء وصلت إلى صديق أوجولا المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية بباطن القدم اليمنى سكنت أسفل يسار المرمى

انطلاق المباراة

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