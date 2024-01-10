الجونة يفوز على البنك الأهلي بثلاثية ويتصدر مجموعته بكأس الرابطة

حقق الجونة الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب خالد بشارة بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

سجل ثلاثية الجونة في المباراة كل من أيمن موكا وأشرف مجدي الذي أحرز ثنائية، بينما دون كريم بامبو هدف البنك الأهلي الوحيد.

الفريقان كانا قد تواجها في الموسم الحالي بالدوري وانتهت المباراة بفوز الجونة أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الفوز جعل الجونة يتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن المصري الذي فاز أمس الثلاثاء على المقاولون العرب.

التشكيل

لعب الجونة بثنائي هجومي، بينما حرس أحمد صبحي مرمى البنك الأهلي.

ثنائي هجومي في تشكيل الجونة، وكريم بامبو يقود هجوم البنك الأهلي 📋⚪🟠 pic.twitter.com/xLwwalvLEc — FilGoal (@FilGoal) January 10, 2024

أحداث المباراة

أهدر محمد الصباحي فرصة تسجيل هدف التقدم للجونة في الدقيقة الـ 19 بتسديدة مرت بجوار المرمى.

وبعد دقيقة واحدة أنقذ صبحي سليمان حارس الجونة مرماه من هدف محقق كاد أن يسجل بالنيران الصديقة.

وفي الدقيقة الـ 25 تقدم كريم بامبو بالهدف الأول للبنك الأهلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتألق صبحي سليامن في التصدي لفرصة الهدف الثاني على مرتين قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

بعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين فقط احستب الحكم ركلة جزاء للبنك الأهلي بعد لمسة يد على محمود الجزار ليسددها أيمن موكا بنجاح في الشباك ليسجل هدف التعادل.

وأضاف أشرف مجدي الهدف الثاني للجونة في الدقيقة الـ 60 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وكاد كريم بامبو أن يتعادل مستغلا خطأ من دفاع الجونة لينفرد بالمرمى ولكنه سدد بغرابة خارج المرمى.

وبعد أقل من دقيقة استغل أشرف مجدي نفس الخطأ المشترك بين أحمد صبحي وأحمد النادري لينفرد ويضع الكرة في الشباك ليسجل الهدف الثالث للجونة.

وسيلعب الجونة مباراته المقبلة ضد المقاولون العرب يوم الإثنين 15 يناير، بينما سيلعب البنك الأهلي مع المصري يوم الأربعاء 17 يناير.

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