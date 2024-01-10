كاف يطرح الدفعة الأخيرة من تذاكر أمم إفريقيا

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019

طرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدفعة الأخيرة من تذاكر بطولة أمم إفريقيا 2023 عبر الانترنت.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من السبت المقبل إلى 11 فبراير 2024.

يأتي هذا في أعقاب النجاحات التي حققتها عملية بيع التذاكر التاريخية عبر الإنترنت، خلال شهر نوفمبر الماضي، وعملية بيع في المكاتب قبل بضعة أسابيع، عبر المدن والبلدات الكبرى في كوت ديفوار، حسب بيان كاف.

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ستغطي هذه المرحلة التذاكر المتبقية للبيع عبر الإنترنت، وعبر المكاتب لتزويد المشجعين بفرصة أخرى للحصول على تذاكر لمشاهدة منتخباتهم ولاعبيهم المفضلين.

ستكون عملية بيع التذاكر عبر المكاتب على مستوى 12 مدينة وبلدة في جميع أنحاء كوت ديفوار.

يمكن العثور على منافذ بيع التذاكر في: ياموسوكرو، بواكي، كورهوجو، سان بيدرو، جراند باسام، كوكودي، بلاتو، بينجرفيل، سونجون، أنياما، يوبوجون وأدجامي.

ستكون التذاكر متاحة للمشجعين خارج كوت ديفوار، عبر الإنترنت ويمكن شراء التذاكرعبر الرابط التالي.

تتراوح أسعار التذاكر ما بين 5000 فرنك إفريقي (حوالي 8 دولارات) للفئة الثالثة، و10000 فرنك إفريقي (حوالي 16 دولارًا) للفئة الثانية و15000 فرنك إفريقي (حوالي 24 دولارًا).

يذكر أن نسخة 2019 التي استضافتها مصر بيعت تذاكرها عبر الانترنت أيضا من خلال منصة تذكرتي، ولكن داخل نطاق مصر فقط.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

كاف أمم إفريقيا 2023
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