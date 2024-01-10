التشكيل - نبيه وجعفر أساسيان مع بيراميدز.. وفتحي في الدفاع ضد فاركو

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مواجهة فاركو في ختام الجولة الأولى بدور المجموعات من كأس الرابطة.

ويستضيف فاركو فريق بيراميدز على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وشهد التشكيل تواجد أحمد فتحي في خط الدفاع مع غياب الرباعي علي جبر وأحمد سامي للانضمام إلى قائمة المنتخب، وأسامة جلال ومحمود مرعي للإصابة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

الوسط: سيف جعفر - وليد الكرتي - أوجو صامويل - يوسف نبيه - محمد رضا بوبو.

الهجوم: فخري لاكاي.

دكة البدلاء: يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة - عربي بهاء مانجا - صامويل أموسا - كريم الطيب - إسلام عيسى - محمود أوكا.

ويقع فريقا بيراميدز وفاركو في المجموعة الثانية رفقة ناديي زد وطلائع الجيش.

وكان طلائع الجيش قد استهل مشواره بالفوز على زد بهدف دون مقابل.