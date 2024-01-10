التشكيل - قندوسي ومحمد إبراهيم يقودان وسط سيراميكا.. وثلاثي شاب في هجوم إنبي

أعلن أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إنبي.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مع إنبي على ملعب المقاولون العرب في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

ويقود قندوسي ومحمد إبراهيم وسط ملعب سيراميكا كليوباترا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - إسلام المزين- رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد توني - أحمد قندوسي - محمد عادل -محمد إبراهيم - صديق ايجولا.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان .

ويلعب إنبي بثلاثي شاب في خط الهجوم.

وجاء تشكيل إنبي بالكامل كالتالي:

الحارس: رضا السيد.

الدفاع: أحمد صبيحة - سيف الخشاب - أحمد كالوشا - مروان داوود.

الوسط: مصطفى شكشك - أحمد العجوز - مودي ناصر.

الهجوم: علي أوسكار - محمد النحاس - يوسف لبيب.

ويلعب سيراميكا كليوباترا وإنبي في المجموعة الثانية مع بيراميدز وفاركو.