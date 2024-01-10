عودة إلى حيث تألق.. رومانو: دورتموند يتوصل لاتفاق مع مانشستر لضم سانشو

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن إتمام بروسيا دورتموند لاتفاقه مع مانشستر يونايتد على ضم لاعبه جادون سانشو.

وفقا لرومانو فإن دورتموند قد اتفق مع مانشستر يونايتد على ضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بدون وجود بند أحقية شراء.

دورتموند سيتحمل جزء من قيمة راتب اللاعب بالإضافة إلى دفع 4 مليون يورو.

اللاعب سيسافر في الساعات المقبلة للخضوع للكشف الطبي مع دورتموند.

اللاعب صاحب الـ23 عاما لعب في دورتموند قادما من ماشستر سيتي من عام 2017 حتى 2021.

وبعد ذلك انضم إلى يونايتد مقابل 85 مليون يورو.

وبعد الغياب عن التشكيل ضد أرسنال بداية شهر سبتمبر، صرح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد حينها بإن "الأداء السييء في المران هو ما أفقد سانشو موقعه في التشكيل".

سانشو بدوره رد على حسابه بموقع انستجرام متهما تين هاج بـ "الكذب"، لتنهار العلاقة بين الطرفين تماما منذ ذلك الحين.

ومع إصرار سانشو على عدم الاعتذار ظل مجمدا ولا يشارك حتى في مران الفريق.

وشارك سانشو في ثلاث مباريات فقط مع يونايتد الموسم الجاري لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

أما إجمالا فخاض مع يونايتد 82 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 6 آخرين.