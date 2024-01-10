أمم إفريقيا - هداف شتوتجارت مستمر في قائمة غينيا رغم الإصابة

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 16:10

كتب : FilGoal

غينيا - مصر

نجا سيرهو جيراسي مهاجم منتخب غينيا من مقصلة الغياب عن بطولة أمم إفريقيا 2023.

وأصيب مهاجم شتوتجارت بشد في فخذه الأيمن أمام نيجيريا في مباراة ودية بأبو ظبي يوم الاثنين.

وأفاد الاتحاد الغيني لكرة القدم في بيان: "أثبتت آشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها سيرهو جيراسي إصابته بإجهاد بسيط".

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وأضاف البيان "جيراسي لا يشعر بأي ألم ولكنه يخضع للمراقبة من قبل الطاقم الطبي الذي سيقوم بتقييم الحالة يوما بعد يوم".

وينافس جيراسي على جائزة هدف الدوري الألماني هذا الموسم فهو ثاني الهدافين برصيد 17 هدفا حتى الآن.

أعلن كابا ديوارا مدرب منتخب غينيا القائمة النهائية لفريقه والتي ستشارك في كأس الأمم الإفريقيقة 2023.

وتشهد قائمة غينيا النهائية تواجد 25 لاعبا.

القائمة تشهد تواجد نابي كيتا لاعب ليفربول السابق وفيردر بريمين الحالي والذي عانى من أكثر من إصابة منذ بداية الموسم.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: موسى كامارا (حوريا كوناكري) – علي كيتا (أوسترسوندس) – إبراهيم كونيه (هبرنيانز).

الدفاع: مختار دياكبي (فالنسيا) – محمد كامارا (يانج بويز) – سايدو سو (ستراسبورج) – جوليان جانفيير (كايزر سبور) – أنتوان كونتي (بلوتيف بلودفيف) – إسياجا سيلا (مونبلييه) – سيكو سيلا (كامبور) – إبراهيم دياكاتي (ريمس).

الوسط: عبد الله توريه (لو هافر) – أمادو ديوارا (أندرلخت) – موري كوناتي (ميشيلين) – نابي كيتا (فيردر بريمين) – إلياش موريبا (لايبزج) – سيدوبا سيسيه (ليجانيس) – أجيبو كامارا (أتروميتوس) – كريم سيسيه (سانت إتيان).

الهجوم: فرانسوا كامانو (أبها) – مورجان جوليفاجوي (لانس) – سيرهو جيراسي (شتوتجارت) – محمد بايو (لو هافر) – جوسي كانتي (أوراوا رد واريورز) – فاسينيت كونتي (باستيا).

ويتواجد منتخب غينيا في المجموعة الثالثة بجانب كل من جامبيا والكاميرون والسنغال.

وتقام البطولة في كوت ديفوار بداية من يوم السبت المقبل.

غينيا أمم إفريقيا 2023 سيرهو جيراسي
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