الاتحاد الآسيوي يستجيب لطلب الأندية السعودية بشأن مباريات دوري الأبطال

استجاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلب الأندية السعودية بتأخير انطلاق مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حسب جريدة اليوم السعودية.

وكان الاتحاد الآسيوي قد حدد يوم 12 فبراير المقبل لمباريات ذهاب دور الـ16، بعد يومين فقط من نهائي كأس أمم آسيا.

لكن الأندية السعودية قدمت طلبًا إلى الاتحاد الآسيوي، من أجل تعديل مواعيد مباريات دور الـ16 بالبطولة القارية، بسبب ضيق الوقت بين البطولتين، ليستجيب الاتحاد القاري.

وتنطلق بطولة كأس أمم آسيا خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، بينما مواعيد مباريات دور الـ16 ستكون بداية من يوم 12 فبراير.

بينما أصبحت المواعيد الجديدة لمباريات دوري أبطال آسيا كالتالي:

الهلال السعودي ضد سباهان الإيراني

الذهاب في إيران 15 فبراير

الإياب في السعودية 22 فبراير

النصر ضد الفيحاء

الذهاب في الأول بارك 14 فبراير

الإياب في الملز 21 فبراير

اتحاد جدة ضد باختاكور الأوزبكي

‏الذهاب في 15 فبراير في أوزباكستان

الإياب في 22 فبراير في الجوهرة

وتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية المقرر إقامتها في فبراير المقبل، من بين 40 فريقا خاضوا دور المجموعات.

ويتم تقسيم دوري أبطال آسيا إلى شرق وغرب القارة على أن يتأهل بطل من كل منطقة قبل إقامة النهائي.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

ناساف الأوزبكي - العين الإماراتي

الفيحاء السعودي - النصر السعودي

سيباهان الإيراني - الهلال السعودي

نافباخور الأوزبكي - اتحاد جدة السعودي

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي - فينتفوريت كوفو الياباني

شاندونج تايشان الصيني - كاواساكي فرونتالي الياباني

جونبوك الكوري الجنوبي - بوهانج ستيليرز الكوري الجنوبي

بانكوك يونايتد التايلاندي - يوكوهاما مارينوس الياباني

وتلعب مباريات ربع النهائي أيام 4 و5 و11 و12 مارس المقبل ثم نصف النهائي يومي 16 و23 أبريل.

وتختتم منافسات دوري أبطال آسيا بإقامة النهائي في يومي 11 و18 مايو.

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