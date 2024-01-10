مباشر كأس الرابطة - الجونة (3)-(1) البنك الأهلي.. انتصار ثلاثي

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 14:58

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الجونة ضد البنك الأهلي في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

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نهاية المباراة بانتصار الجونة بثلاثة أهداف لهدف.

ق91. هدف ملغي للجونة

ق76. جوووول الثالث للجونة عن طريق أشرف مجدي مستغلا انفراد بالمرمى.

ق75. كريم بامبو ينفرد بالمرمى بعد خطأ من دافع الجونة ولكنه يسدد بغرابة خارج المرمى.

ق60. جوووول الثاني للجونة عن طريق أشرف مجدي بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق49. جوووول التعادل للجونة عن طريق أيمن موكا من ركلة جزاء.

ق47. ركلة جزااء للبنك للجونة بعد لمسة يد من محمود الجزار.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.44 صبحي سليمان يتألق ويمنع الهدف الثاني للبنك الأهلي على مرتين.

ق25. جوووول أول للبنك الأهلي عن طريق كريم بامبو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق20. الهدف الأول يضيع من البنك الأهلي عن طريق لاعب الجونة بالخطأ ضد فريقه لولا تصدي الحارس صبحي سليمان.

ق19. محمد الصباخي يهدر فرصة تسجيل الأول من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الجونة البنك الأهلي كأس الرابطة المصرية
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