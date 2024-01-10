أمرابط: لم نأت إلى كوت ديفوار من أجل أنفسنا.. نعد المغاربة بأننا سنقاتل لإسعادهم

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 14:53

كتب : FilGoal

سفيان إمرابط

يؤمن سفيان أمرابط لاعب منتخب المغرب بأن التنافس في بطولة أمم إفريقيا 2023 ليس بالسهل، مشددا على أن أسود الأطلس تسعى لتحقيق إنجاز أكبر مما تحقق في كأس العالم 2022.

وكانت بعثة المغرب أول من تحط الرحال في كوت ديفوار استعدادا لخوض نهائيات أمم إفريقيا 2023، وذلك يوم الأحد الماضي.

وقال أمرابط في تصريحات لقناة الاتحاد المغربي لكرة القدم: "الأجواء رائعة في المعسكر، والجو حار جدا، نتدرب بجدية لنكون في الموعد".

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وأضاف "ندرك أن التنافس في بطولة أمم إفريقيا ليس بالسهل، هدفنا هو إسعاد الشعب المغربي".

وأكمل "سنشارك في هذه النسخة وكلنا طموح لبذل الغالي والنفيس من أجل إنجاز مثل ما حققناه في كأس العالم 2022، ولم لا أفضل من ذلك".

وشدد "لم نأت إلى كوت ديفوار من أجل أنفسنا بل جئنا من أجل بلادنا، نعد الجماهير بأننا سنقاتل لإسعادهم".

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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