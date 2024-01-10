التشكيل - تشوكويدي وأرنو يقودان هجوم الجونة.. وأحمد صبحي يحرس مرمى البنك الأهلي

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 14:21

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - الجونة

أعلن كل من علاء عبد العال مدرب الداخلية وطارق مصطفى مدرب البنك الأهلي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب الجونة والبنك الأهلي على ملعب خالد بشارة في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

ويقود جابرييل تشاكويدي هجوم الجونة برفقة أرنو راندريانانتيناينا.

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وجاء تشكيل الجونة بالكامل كالتالي:

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: أحمد محمود - أحمد عبد الرسول - أحمد حسام - عبد الله هاشم عبادي - أليو جاتا.

الوسط: إمانويل لاكي – محمد الصباحي – أيمن موكا.

الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا – جابرييل تشوكويدي.

ويلعب أيمن أشرف بجوار محمود الجزار في دفاع البنك الأهلي، ويحرس أحمد صبحي مرمى الفريق في غياب محمد أبو جبل الذي توجه مع منتخب مصر لخوض كأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل البنك الأهلي بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد صبحي.

الدفاع: محمد بسيوني – محمود الجزار – أيمن أشرف – عاصم صلاح.

الوسط: سيرجي أكا – أحمد النادري.

أمامهما: أحمد مدبولي – محمد عبد اللطيف "جريندو" – محمود قاعود.

الهجوم: كريم بامبو.

ويتواجد الفريقان مع المصري والمقاولون العرب بالمجموعة الرابعة.

ويتصدر المصري المجموعة بعد تحقيق الفوز الأول على المقاولون العرب أمس الثلاثاء.

الجونة البنك الأهلي كأس الرابطة المصرية
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