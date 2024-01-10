خبر في الجول - اتحاد الطائرة يرفع الإيقاف عن دولا.. وتوقيع غرامة مالية كبيرة

قرر الاتحاد المصري لكرة الطائرة رفع الإيقاف عن محمد عادل "دولا" لاعب الزمالك ومنتخب مصر.

وكان قد تقرر معاقبة دولا بسبب ما بدر منه ضد مسئولي الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد قرر توقيع عقوبة مالية قدرها 500 ألف جنيه ضد اللاعب بسبب ما بدر منه ضد رئيس الاتحاد ومدير الاتحاد.

بينما تم الاستقرار على رفع الإيقاف ويحق لدولا المشاركة مع الزمالك ومنتخب مصر بصورة طبيعية.

وكان دولا قد دخل في خلاف مع الاتحاد المصري للكرة الطائرة بسبب إيقاف زوجته مايا ممدوح لاعبة نادي الزمالك وتحويلها للتحقيق.

وسافرت مايا للمشاركة مع فريق الهلال السعودي في بطولة ودية دون إذن من ناديها أو الاتحاد المصري.

وقرر الاتحاد وقتها تحويلها للتحقيق بناء على شكوى مقدمة من نادي الزمالك.