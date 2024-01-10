الاتفاق السعودي ينفي وصول أي عروض لهندرسون
الأربعاء، 10 يناير 2024 - 12:41
كتب : FilGoal
نفى نادي الاتفاق السعودي وصول أي عروض لقائده الإنجليزي جوردن هندرسون خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وانتشرت تقارير عديدة تفيد برغبة هندرسون في الرحيل ووصول عروض من أجله.
ونشرت جريدة الرياضية تصريحات مصدر رسمي في نادي الاتفاق قال فيها: "لم يصلنا أي شيء رسمي، ولم يتحدث معنا هندرسون".
وأضاف "عندما جوردن يعود من اجازته الحالية، سيلتحق بمعسكر الفريق الشتوي في أبو ظبي".
وأتم "الهدف الأول للنادي الإبقاء على اللاعب حتى نهاية عقده في 2026".
هندرسون انضم إلى الاتفاق في الصيف الماضي بعد 12 عاما قضاها في صفوف ليفربول.
وخاض قائد الريدز 492 مباراة سجل خلالها 33 هدفا وصنع 61.
وحقق 9 ألقاب من بينها لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي منذ انتقاله في 2011.
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