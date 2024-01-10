خبر في الجول - الهلال الليبي يفاوض سموحة لضم أجايي

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 12:09

كتب : عمرو نبيل

جونيور أجايي في تدريبات سموحة

تقدم نادي هلال بنغازي الليبي بخطاب رسمي إلى نادي سموحة من أجل التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي.

وغاب أجايي عن مباريات هذا الموسم بسبب تعافيه من الإصابة.

وعلم FilGoal.com أن نادي الهلال الليبي قد تقدم بعرض عبر خطاب رسمي إلى سموحة من أجل ضم أجايي حتى نهاية الموسم.

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ويرغب هلال بنغازي في تدعيم صفوفه بسوق الانتقالات الشتوية عن طريق ضم المهاجم النيجيري على سبيل الإعارة.

وينتظر مسؤولوا الهلال الليبي رد نادي سموحة على العرض المقدم.

وسبق وخاض أجايي تجربة احتراف في صفوف النصر الليبي لمدة ستة أشهر منذ بداية شهر 2022.

وانضم أجايي إلى سموحة منذ صيف 2022.

ويقع هلال بنغازي أمام فيوتشر في منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويتذيل الفريق الليبي الترتيب برصيد 3 نقاط عقب مرور أربع جولات وبالتساوي مع فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

أما فيوتشر ففي المركز الثاني ويحتاج لفوز وحيد من آخر مباراتين لحسم بطاقة التأهل.

بينما نجح اتحاد العاصمة الجزائري في حجز بطاقة التأهل الأولى بعد تصدر المجموعة بـ 10 نقاط قبل جولتين من النهاية.

سموحة الدوري المصري جونيور أجايي هلال بنغازي
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