أمم إفريقيا - صفوف المغرب تكتمل بانضمام مزراوي وعدلي

تكتمل صفوف منتخب المغرب استعدادا لخوض نهائيات أمم إفريقيا 2023 بانضمام الثنائي نصير مزراوي وأمين عدلي.

ويلتحق الثنائي بمقر إقامة المنتخب المغربي في سان بيدرو بكوت ديفوار يوم الأربعاء، حسب جريدة المنتخب المغربية.

وتأخر مزراوي عن الانضمام لصفوف أسود الأطلس لالتزامه ببرنامج علاجي خاص مع الجهاز الطبي في فريقه الألماني بايرن ميونيخ.

بينما ينضم أمين عدلي للفريق بعدما حصل على اجازة قصيرة لوفاة والدته قبل أيام.

وكان لاعب باير ليفركوزن في المعسكر التدريبي لأسود الأطلس بالمغرب، قبل أن يحصل على إجازته القصيرة بسبب ظرفه العائلي الخاص.

وكانت بعثة المغرب أول من تحط الرحال في كوت ديفوار استعدادا لخوض نهائيات أمم إفريقيا 2023، وذلك يوم الأحد الماضي.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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