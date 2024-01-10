الخليفي: لدي اتفاق مع مبابي.. وأثق أنه لن يضر باريس سان جيرمان

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 11:24

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - مبابي

شدد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على وجود اتفاق بينه وبين كيليان مبابي لاعب الفريق ولكنه رفض الحديث عن تفاصيله حاليا.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال الخليفي في حوار مع راديو مونت كارلو: "اتركوا مبابي في سلام وهدوء، هو لن يفعل أي شيء ضد باريس سان جيرمان أنا أثق به كفرد من العائلة".

وواصل "لدي اتفاق مع مبابي وهو أمر بيننا فقط ولن أعلق عن الأمور المالية أو التفاصيل".

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وتابع "هنا لديه أفضل معلب تدريب وأفضل مدرب في العالم وهو مهم جدا بالنسبة لمشروعنا".

وشدد "أنا أثق في مبابي وأراه سعيد حاليا أكثر من أي وقت سبق وأريد أن أحميه لأنني أعرف أنه لن يفعل شيء يضر باريس سان جيرمان".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويحق له التفاوض مع أي فريق منذ بداية شهر يناير الحالي.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى وجود اتفاق بين مبابي وريال مدريد للانتقال للفريق الإسباني بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

وشارك مبابي مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم حتى الآن في 24 مباراة وتمكن من تسجيل 25 هدفا وصناعة 3 أهداف.

باريس سان جيرمان ناصر الخليفي كيليان مبابي
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