بالتعاون مع وزارة الرياضة.. نادي بالم هيلز يرعى 10 لاعبين من أجل الأولمبياد

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 11:20

كتب : FilGoal

تعاون بين وزارة الرياضة ونادي بالم هيلز لدعم الألعاب الفردية

وقع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقد رعاية مع ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز لدعم ولرعاية أبطال مصر المتميزين في الألعاب الفردية.

وتأتي تلك الخطوة لتأهيل اللاعبين بشكل مثالي لتحقيق نتائج إيجابية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ودعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي حتى لوس أنجلوس 2028.

وشدد الطرفان على دعم المواهب الرياضية وخاصة في لعبة الاسكواش للتأهل إلى أولمبياد 2028 بدعم مالي يصل إلى 30 مليون جنيه.

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يأتي ذلك في ضوء استراتيجية شركة بالم هيلز، التي تستهدف مساندة جهود الدولة في اكتشاف المواهب الرياضية من مختلف المحافظات وتطوير مستواها وفق أفضل الأنظمة التدريبية العالمية لإعداد أبطال رياضيين يساهمون مع المنتخبات الوطنية في حصد الألقاب والبطولات.

وضمت قائمة اللاعبين الذين قرر نادي بالم هيلز رعايتهم بالتعاون مع وزارة الرياضة كل من زياد السيسي ومحمد ياسين بطلي السلاح، وعمر عصر ودينا مشرف بطلي تنس الطاولة، وثنائي المصارعة عبد اللطيف منيع وسمر حمزة ويسري سامي بطل الجودو وعبد الرحمن عرابي بطل الملاكمة وعزمي محيلبة بطل الرماية وأخيرا مصطفى عمرو بطل ألعاب القوى.

وحضر الاتفاقية كل من شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث بجانب ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة.

كما تواجد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش والذي شدد على زيادة التحديات بعد إدراج اللعبة في أولمبياد 2028.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر إلى ياسين منصور، مشيرا إلى أنه لم يتأخر عندما تم طلب الدعم المالي منه، وهو من طرق الباب بعد ذلك.

وأوضح أشرف صبحي "منصور دعم في البداية أبطالنا واتحادي الخماسي الحديث بمبلغ 30 مليون جنيه، للاستعداد لباريس 2024، وهو ما فاجأنا لأننا توقعنا في بداية الفكرة 10 ملايين فقط".

من جانبه ياسين منصور"مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الشباب والرياضة تمثل فرصة للمواهب الواعدة من كل أنحاء الجمهورية، لتطوير مستواهم بالشكل الأمثل لإعداد أبطال رياضيين للمستقبل يمثلون مصر في مختلف المحافل القارية والعالمية لحصد الميداليات وتصدر التصنيفات الدولية، ودعم جهود الدولة لصناعة أبطال أولمبيين".

وتمنى ياسين منصور أن تحصد مصر ما لا يقل عن 10 ميداليات أولمبية في باريس 2024.

وزارة الرياضة بالم هيلز
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