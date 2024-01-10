رابطة الدوري السعودي تعلن شراكة جديدة مع أديداس

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن شراكة جديدة مع شركة أديداس، أصبحت بموجبها المزود الرسمي لكرات القدم في الدوري السعودي ابتداءً من فبراير 2024.

ستلعب المباريات بكرة أديداس "Oceaunz" لبقية الموسم الكروي 2023-2024 من الشهر المقبل وحتى شهر مايو.

وبعد ذلك، ستقوم أديداس بتقديم كرة قدم حصرية تتميز بألوان فريدة مع انطلاقة موسم 2024-2025، حسب بيان رابطة الدوري السعودي.

وتعليقًا على الشراكة، قال سعد اللذيذ نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف: "تمثل شراكتنا مع أديداس خطوة مميزة نحو الارتقاء بكرة القدم في السعودية. حيث سيُعزّز الدوري السعودي من حضوره في المشهد الدولي، بالإضافة إلى فتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات وجذب المواهب وتعزيز النمو الذي يترك تأثيرًا إيجابيًا في ثقافة كرة القدم المحلية".

وأضاف "متحمسون للعمل مع أديداس حيث سيكون لهذا التعاون دور هام في دعم كرة القدم السعودية ومنظومتها."

في حين قال بلال فارس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة أديداس: "فخورون في أديداس بهذه الشراكة المميّزة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين".

وأضاف "تستند هذه الشراكة على طموحات أديداس الكبيرة لزيادة مساهمتها في الرياضة بالمملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. نؤمن أننا نمتلك القوة لتغيير حياة الناس من خلال الرياضة ونحن سعداء بدعم استراتيجية الدوري في تعزيز قطاع كرة القدم وترك أثر إيجابي في المملكة".

وتأتي هذه الشراكة استكمالا لطموحات أديداس الأوسع في قطاع كرة القدم السعودي. فقد وقعت الشركة الألمانية على اتفاق طويل الأمد مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتزويد منتخب الصقور بالملابس.

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