تتويج هنا جودة بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

توجت هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر بجائزة أفضل ناشيء عربي من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وكانت هنا جودة ضمن قائمة مكونة من ستة رياضيين لاختيار الأفضل بينهم.

وشملت القائمة بجانب هنا جودة كل من التونسية نور صحنون لاعبة التنس، والمغربية ملك العلامي لاعبة التنس بالإضافة للسوري أحمد إبراهيم لاعب رفع الأثقال والجزائري عبد الرحيم مجاهد لاعب الجودو والسعودي عبد العزيز سيف لاعب الكاراتيه.

وتم غلق باب التصويت يوم 31 ديسمبر الماضي.

وكتبت هنا عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي فئة أفضل ناشيء عربي".

وتوجت هنا جودة بلقب بطولة إفريقيا 2023 في سبتمبر الماضي على حساب دينا مشرف.

وتوجت هنا جودة ببطولة كأس إفريقيا لآخر مرتين على التوالي 2022 و2023، لتحقق الآن لقبها القاري الثالث بصورة عامة.