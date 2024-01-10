تتويج هنا جودة بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 10:51

كتب : محمد سمير

هنا جودة - تنس طاولة - جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

توجت هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر بجائزة أفضل ناشيء عربي من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وكانت هنا جودة ضمن قائمة مكونة من ستة رياضيين لاختيار الأفضل بينهم.

وشملت القائمة بجانب هنا جودة كل من التونسية نور صحنون لاعبة التنس، والمغربية ملك العلامي لاعبة التنس بالإضافة للسوري أحمد إبراهيم لاعب رفع الأثقال والجزائري عبد الرحيم مجاهد لاعب الجودو والسعودي عبد العزيز سيف لاعب الكاراتيه.

أخبار متعلقة:
تنس طاولة - اللقب القاري الثالث.. هنا جودة تتوج ببطولة إفريقيا وتقترب من أولمبياد باريس خبر في الجول – تنس طاولة.. مفاوضات لانضمام عمر عصر إلى اتحاد جدة تنس طاولة - هنا جودة: أرسلت خطة إعداد تشمل مدربي.. ولم يرد الاتحاد حتى الآن تنس طاولة – بيان من الاتحاد المصري بشأن عدم مشاركة هنا جودة في بطولة إفريقيا

وتم غلق باب التصويت يوم 31 ديسمبر الماضي.

وكتبت هنا عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي فئة أفضل ناشيء عربي".

وتوجت هنا جودة بلقب بطولة إفريقيا 2023 في سبتمبر الماضي على حساب دينا مشرف.

وتوجت هنا جودة ببطولة كأس إفريقيا لآخر مرتين على التوالي 2022 و2023، لتحقق الآن لقبها القاري الثالث بصورة عامة.

تنس طاولة هنا جودة
نرشح لكم
بالتعاون مع وزارة الرياضة.. نادي بالم هيلز يرعى 10 لاعبين من أجل الأولمبياد كرة يد - ڤودافون الراعي الرسمي لمنتخب مصر كرة سلة - بعد قيادة الاتحاد.. رودل مديرا فنيا لـ منتخب مصر كرة يد - منتخب مصر يختتم الدوري الذهبي بالانتصار على النرويج تنس - نادال يعلن غيابه عن بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام الدنمارك في البطولة الودية سلاح الشيش - علاء أبو القاسم يعلن اعتزاله نهائيا سلة – الأهلي يستضيف مجموعته في بطولة إفريقيا BAL بالنظام الجديد
أخر الأخبار
إعارة جناح ليفربول إلى هال سيتي 18 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الاتحاد الجابوني يكشف حقيقة التحقيق مع كانجا كاكو بسبب تزوير تاريخ ميلاده 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب غانا السابق لـ في الجول: أؤمن أن لدينا فرصة لحصد اللقب.. ومصر منافس قوي 34 دقيقة | كوت ديفوار 2023
الاتفاق السعودي ينفي وصول أي عروض لهندرسون ساعة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا - اجتماع من أجل اللوائح وتدريب أول ببرنامج المنتخب في بداية المشوار بكوت ديفوار ساعة | كوت ديفوار 2023
سليمان: نتفاوض مع البنك الأهلي حول إمكانية عودة أسامة فيصل.. وبادجي معروض على الزمالك ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الهلال الليبي يفاوض سموحة لضم أجايي ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - صفوف المغرب تكتمل بانضمام مزراوي وعدلي 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 2 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 3 أحمد نبيل كوكا خارج أمم إفريقيا 2023 4 بيراميدز يرد عبر في الجول على قرار اتحاد الكرة بشأن الشيبي