منافس مصر - غانا تستعيد محمد قدوس قبل السفر لكوت ديفوار

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 10:39

كتب : FilGoal

محمد قدوس - غانا ضد كوريا الجنوبية

انضم محمد قدوس نجم منتخب غانا إلى تدريبات الفريق قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2023.

ويتواجد المنتخب الغاني ضمن المجموعة الثانية رفقة مصر وكاب فيردي وموزمبيق.

وكان قدوس الذي انضم لمنتخب غانا يوم الأحد فقط يعاني من إصابة بإجهاد عضلي غاب بسببها عن مباراة نامبيا الودية يوم الاثنين بسبب الإصابة.

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وشارك لاعب وست هام يونايتد في التدريبات الجماعية مساء الثلاثاء.

وذلك قبل السفر مع البعثة الغانية إلى كوت ديفوار يوم الخميس.

ويلعب منتخب غانا مباراته الافتتاحية في البطولة ضد كاب فيردي يوم الأحد المقبل.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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