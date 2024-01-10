مواعيد مباريات الأربعاء 10 يناير 2024 - دربي مدريد وليفربول.. وكأس الرابطة المصرية

تبدأ اليوم مباريات كأس السوبر الإسباني بدربي مدريد في دور نصف النهائي، كما تستأنف مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

كأس الرابطة المصرية

الجونة × البنك الأهلي.. 3:00 مساء - أون تايم سبورتس.

سيراميكا كليوباترا × إنبي.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

بيراميدز × فاركو.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري المحترفين المصري

بتروجت × حرس الحدود.. 2:30 مساء.

وادي دجلة × أسوان.. 2:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.

كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد × أتليتكو مدريد.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول × فولام.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس إيطاليا

لاتسيو × روما.. 7:00 مساء.

ميلان × أتالانتا.. 10:00 مساء.

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