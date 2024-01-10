الرياضية: اتحاد جدة يستقر على رحيل ثنائي أجنبي.. وموقف حجازي

استقر نادي اتحاد جدة على رحيل ثنائي من اللاعبين الأجانب لتضم القائمة في النهاية ثمانية أجانب فقط.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

وكشفت صحيفة الرياضية وفقا لمصادرها الخاصة أن البرازيليين رومارينيو دا سيلفا ومارسيلو جروهي يدرسان العروض المقدمة لهما بعد دخولهما الفترة الحرة من عقدهما، التي تسمح لهما بالانتقال لأي نادٍ دون العودة إلى ناديهما.

ويملك رومارينيو عروض من الشباب السعودي والسد القطري وناديين من الإمارات وتركيا.

وأشار التقرير إلى توجه نادي الاتحاد للإبقاء على ثمانية أجانب ضمن قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إذ تضم حاليا عشرة لاعبين.

ويدرس اتحاد جدة رحيل الثنائي البرازيلي.

وكشف التقرير عن إعادة قيد أحمد حجازي في قائمة الأجانب الثمانية بالدوري السعودي.

وتدرس إدارة الاتحاد، ضم لاعب أجنبي بدلا من البرتغالي جوتا في حال موافقة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الفريق.

وانضم حجازي إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا في كوت ديفوار.