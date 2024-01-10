وصول بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا

وصلت بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

وكانت بعثة مصر قد غادرت عصر الثلاثاء إلى كوت ديفوار بحثا عن اللقب القاري الغائب من 14 عاما.

منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثانية بكأس إفريقيا رفقة غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

وشهد صباح الثلاثاء التدريب الأخير لمنتخب مصر، وذلك قبل السفر إلى أبيدجان مساء الثلاثاء.

وأدى المنتخب التدريب باستاد مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية قبل السفر في الثالثة عصرا إلى كوت ديفوار.

🔴📸 بعثة منتخب مصر تصل كوت ديفوار وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى كوت ديفوار استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنطلق 13 يناير الجاري . ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ويبدأ مبارياته بمواجهة منتخب… pic.twitter.com/QSxrVmt4yD — EFA.eg (@EFA) January 9, 2024

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة تنزانيا الودية تدريبات استشفائية.

بينما شارك باقي اللاعبين في التدريبات التي شهدت تقسيمة وتسديد على المرمى.

وكان المنتخب المصري قد فاز على نظيره التنزاني 2-0 في مباراة ودية جمتعهما باستاد القاهرة يوم الأحد.

ويستعد منتخب الفراعنة لخوض المباراة الأولى في أمم إفريقيا ضد موزمبيق يوم الأحد المقبل

على أن يواجه غانا يوم الخميس، ثم كاب فيردي يوم الاثنين التالي.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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