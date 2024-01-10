كوكا يكشف تفاصيل إصابته.. وصدمة تعرض لها بسبب الأهلي

كشف أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي تفاصيل إصابته التي أبعدته عن صفوف منتخب مصر قبل المشاركة في أمم إفريقيا.

وأعلن منتخب مصر غياب لاعب وسط الأهلي بسبب إصابته في أربطة القدم ولن يلحق بالبطولة، بعدما خضع للأشعة.

وتعرض كوكا لإصابة في أربطة القدم خلال معسكر منتخب مصر.

وقال كوكا عبر أون تايم سبورتس: "أشعر بتحسن كبير بعد مرور أسبوع على إصابتي. "رجلي لفت والجزمة اتقطعت. نصيبي وأنا راضي".

وأضاف"بطولة إفريقيا هي الأكبر على مستوى القارة. توقعت في البداية ان الإصابة لن تعيقني عن المشاركة في البطولة، ولكن بعد دقائق لم أستطع التحمل"

وتابع "تكريم اللاعبين من أحسن لحظات حياتي، كل لاعب جاء ليواسيني بشكل شخصي أكثر من مرة وهذا الأمر فرق معي من الناحية النفسية"

وأوضح "كهربا يلعب دور مهم في تهيئة اللاعبين عن طريق المزاح معهم".

وشدد "فيتوريا ساندني ومنحني الثقة، قرار اختياره رغم مشاركتي في عدد قليل من المباريات ما يجعلني أقدم 200% وليس 100% فقط".

وواصل "تلقيت دعم كبير من جمهور الأهلي وكذلك بعض مشجعي الزمالك حرصوا على مساندتي بعد الإصابة".

صدمة الأهلي

وكشف كوكا "منذ عدة سنوات كنت خارج القائمة الأولى وكنت قريبا من الرحيل. صدمتي كانت لا توصف عندما بدأت أشعر أن الأهلي ينوي الاستغناء عني. اتفقت مع أحد الأندية ولكن والدي تلقى مكالمة من إداري الفريق وطالبني بالعودة للنادي في أسرع وقت. عائلتي تنتمي للأهلي بشكل غير عادي ".

وأضاف "كولر أبلغ اللاعبين بأن مكتبه مفتوح للجميع. عندما أجد نفسي بعيدا عن المشاركة أذهب له وأتحدث معه وكان دائما يطالبني بالصبر وبالفعل منحني الفرصة في الوقت المناسب".

وواصل "اللعب في كأس العالم للأندية فرصة عظيمة حصلت عليها. أريد لعب 100 مباراة من هذه النوعية".

وأوضح "علمت بمشاركتي في مباراة اتحاد جدة خلال المحاضرة. الإصابة حرمتني من المشاركة في بطولتين سابقتين لكأس العالم للأندية ولكن ربنا عوضني باللعب أمام مثلي الأعلي (نجولو كانتي)".

وكشف "أجلس مع إمام عاشور في غرفة واحدة وكان حديثنا مع أصدقائنا في مصر أننا سنكمل مشورانا حتى نهاية كأس العالم للأندية ونتوجه بعدها للسوبر".

وواصل "كولر عرض علينا ما فعلته جماهير إتحاد جدة قبل مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية ونصيحتي لأي فريق "اوعى تستفز الأهلي"

وشدد "إمام عاشور دخل سيستم الأهلي سريعا وهذا سر نجاحه مع النادي".

وأجاب "إمام عاشور رقم واحد عند الجمهور؟ لا فريق الأهلي رقم واحد عند جماهيره وليس لاعب معين. الانتقال للزمالك صعب حتى في حال استغناء الأهلي عني"

وأوضح "لم أشعر بالتوتر عندما واجهت كانتي. كانت لحظة طالما تمنيتها باللعب أمام مثلي الأعلي وربنا حققها لي. حاولت مشاكسته لكنه يركز في الملعب فقط".

وتابع "والدي تشاجر معي عندما علم بغضبي من دكة الأهلي وطالبني بالصمت والاستمرار في النادي. أقسم بالله وقعت على بياض دون النظر في العقد"

وأتم "حصلت على قميص كانتي بعد نهاية المبارلة أمام اتحاد جدة. كأس مصر كانت البطولة الأغلى لأنها الأولى وكذلك السوبر الأخير".