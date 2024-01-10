الانتصار الأول من 2006.. كاريك يقود ميدلزبره للفوز على تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 00:05

كتب : FilGoal

هايدن هاكني - ميدلزبره ضد تشيلسي

قاد ميكائيل كاريك مدرب فريق ميدلزبره لتحقيق فوزا مثيرا على حساب ضيفه تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

واستضاف ميدلزبره منافسه تشيلسي مساء يوم الثلاثاء في ملعب ريفرسايد.

وفاز أصحاب الأرض بهدف دون رد سجله هايدن هاكني في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

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ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب في ملعب ستامفورد بريدج.

وسوف يلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين ليفربول وفولام.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول لميدلزبره على حساب تشيلسي منذ عام 2006 وبالتحديد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي موسم 2006-2007.

كان ذلك الانتصار في الملعب ذاته وانتهت المباراة بهدفين لهدف لصالح ميدلزبره.

وفاز تشيلسي باللقب خمس مرات سابقة كان آخرهم في سنة 2015.

فيما بلغ النهائي في عام 2021 ولكنه سقط في النهائي على يد ليفربول.

أما ميدلزبره ففاز باللقب مرة وحيدة كانت في موسم 2004 على حساب بولتون.

تشيلسي ميدلزبره كأس الرابطة الإنجليزية
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